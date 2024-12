Livorno, ambulanza si ribalta in piazza della Repubblica: quattro feriti

Livorno, 23 dicembre 2024 – Attimi di paura intorno alle 22:30 di domenica 22 dicembre a Livorno. Un’ambulanza, con a bordo quattro volontari, si è ribaltata in piazza della Repubblica.

Il mezzo stava andando a soccorrere un paziente quando il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato su un fianco.

Sul posto sono state inviate un’auto medica e altre ambulanze. I quattro volontari che si trovavano a bordo dell’ambulanza sono rimasti feriti e portati al pronto soccorso di Livorno.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre il conducente che era rimasto incastrato all’interno del mezzo.