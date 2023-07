Ann Miura-Ko, supermanager dalla Silicon Valley all’Elba: “Ammiro molto gli artigiani italiani”

Marciana Marina (Isola d’Elba, Livorno), 12 luglio 2023 – Abbiamo incontrato una coppia "high-tech" in vacanza coi figli all'Elba dalla Silicon Valley.

Lei è Ann Miura-ko, giapponese, due volte sulla copertina di ‘Forbes’ negli Stati Uniti e in Giappone, manager in venture capital, investe in start-up e insegna alla Stanford University; lui Albert Ko, coreano e amministratore delegato di Auctane una multinazionale di logistica per le piattaforme di e-commerce.

Ann, come funziona il suo lavoro?

“Investiamo in giovani talenti, piccole start-up di due persone tra i 18 e i 20 anni e troviamo fondi che variano dai 500 mila al milione di euro per aiutarli ad iniziare a costruire le loro aziende”.

Ann Miura-Ko sulla copertina di "Forbes"

Che qualità deve avere una start-up per avere successo?

“Ci sono tre cose importanti: avere una visione del futuro molto diversa dal presente che possa incidere nei cambiamenti in modo significativo e su larga scala, capire molto bene la tecnologia e saper costruire grandi team di lavoro”.

Quali sono le prospettive future della tecnologia?

“Siamo molto eccitati dalla EI (intelligenza artificiale) e da come e quanto potrà aiutare la gente comune”.

Ann Miura-Ko sulla copertina di "Forbes"

Cosa pensa delle aziende italiane?

“Sono molto colpita dalla storia del vostro Paese e dalla grande cultura che vi contraddistingue. Mi è sembrato di grande interesse il lavoro degli artigiani italiani”.

Che luoghi preferisce in Italia?

“In primis l'isola d'Elba, che ci ha affascinato con la sua storia e le sue bellezze naturali, ma anche Firenze e Roma”.

Valerie Pizzera