Novantenne sola e senza cibo chiama la polizia, gli agenti le portano la spesa a casa

Livorno, 12 giugno 2023 – Ha chiamato la polizia dicendo che si sentiva sola e che era rimasta da alcuni giorni senza cibo. Una chiamata, quella della 91enne Wally, che ha spezzato il cuore anche di chi per lavoro è abituato ad affrontare situazioni a volte insostenibili senza una corazza maturata in anni di servizio.

E così una pattuglia della polizia di Stato, con a bordo il vicecommissario Alessandro Puccia e Pierluigi Pitoscia, si è messa in moto e ha fatto la spesa all’anziana. Quando sono arrivati a casa sono stati accolti dalla gratitudine di Wally che li ha ringraziati non solo per la spesa ma anche per il prezioso tempo che i poliziotti le hanno dedicato.