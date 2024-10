Terribile incidente, auto finisce nella corsia opposta e viene colpita da un camion: un ferito grave

Livorno, 22 ottobre 2024 – Grave incidente stradale intorno alle 6 di questa mattina sull’Aurelia tra Donoratico e San Vincenzo in direzione sud. Un uomo di 61 anni è rimasto ferito in maniera grave dopo che la sua auto, scontrandosi con un’altra vettura, si è ribaltata finendo nella corsia opposta, e colpita da un tir che viaggiava in direzione nord.

La prima vettura colpita è andata in fiamme, con il conducente che è uscito da solo dal veicolo, poi avvolto dalle fiamme. Ad avere la peggio il 61enne che era a bordo della seconda vettura, quella colpita dal tir, che è stato portato in codice rosso in ospedale. Sotto choc il conducente del mezzo pesante. Sul luogo dell’incidente la polizia stradale per ricostruire quanto accaduto.