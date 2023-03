Aperta nuova area giochi

È stata inaugurata, alla presenza del sindaco Francesco Ferrari e dell’assessore all’istruzione e politiche giovanili Simona Cresci, la nuova area giochi di via Ponza, a Montemazzano, creata grazie al progetto ’Alla ricerca degli spazi S-perduti’, che ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie nella progettazione e nella riqualificazione di un angolo della nostra città.

Attraverso il progetto, il Comune di Piombino ha messo a disposizione del Consiglio dei Bambini due o tre mappe di luoghi da valutare in quanto spazi con la caratteristica di essere ’angoli dimenticati’ – uno slargo, una piazzetta, un giardino trascurato - proponendo ai bambini di scegliere uno di essi per predisporre un suo piano di recupero, rendendolo piacevole e fruibile, appunto, soprattutto dai bambini.

Una vera e propria ’costruzione cooperativa’ durante la quale, in appositi incontri, la scelta dei piccoli progettisti è caduta sul campino di Montemazzano in via Ponza. I bambini hanno dunque definito i particolari dello spazio da riqualificare: sono state eseguite visite sul posto per le misurazioni e la definizione del progetto immaginato, sono poi stati scelti i giochi da installare, operazione nella quale i bambini hanno posto particolare attenzione ai materiali, indicando la loro preferenza tra quelli naturali ed in particolare per il legno; non hanno dimenticato di indicare l’installazione di almeno un gioco inclusivo dimostrando sensibilità nei confronti dei loro compagni con difficoltà motorie.