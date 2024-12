Approvato il bilancio comunale

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 prima della chiusura dell’anno. Un atto importante e fondamentale al fine di garantire il proseguimento dei servizi e degli incentivi ai cittadini e alle imprese per il 2025, con grandi investimenti nelle infrastrutture.

"È un progressivo miglioramento – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – negli ultimi tre anni del bilancio che guardiamo con molto favore. Registriamo, infatti, un bilancio salubre, con uno scarsissimo indebitamento da mutui, pressoché vicino allo zero, e un solido avanzo di cassa al 31 dicembre. Tutto ciò ci permette quindi di guardare al futuro con grande ottimismo".

"Quello approvato – commenta l’assessore con delega al Bilancio Federico Bordo (nella foto) – è un bilancio che non vede aumentare i costi per i servizi resi ai cittadini. Con le entrate ormai consolidate dell’imposta di soggiorno e degli oneri di urbanizzazione è possibile, inoltre, avere un equilibrio sulle spese e sulle opere pubbliche preventivate per i prossimi anni. Anche per il futuro possiamo, dunque, mantenere il nostro sostegno alla scuola, alla fondazione, alle associazioni e ai servizi turistici senza ricercare nuove fonti di finanziamento".

L’Amministrazione ringrazia sia gli uffici comunali che il Consiglio per il lavoro svolto a beneficio della comunità capalbiese.