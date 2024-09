Argentiera, 25 anni in musica. La festa con un nuovo vino, Saturnino e La Tipografa toscana

Bolgheri (Livorno), 5 settembre 2024 – Argentiera ha festeggiato i suoi primi 25 anni con un evento speciale. Saturnino, eclettico musicista e conosciuto come uno dei più grandi bassisti italiani - noto per la sua trentennale collaborazione con Jovanotti - e Martina Vincenti, meglio conosciuta come La Tipografa Toscana, hanno condotto i partecipanti in un appassionante viaggio nella creatività e nel talento. Proprio come Argentiera che in questi 25 anni ha cercato di unire creatività e talento nei suoi vini. E ha sempre cercato di innovare come con il nuovo ’Scenario’ Bolgheri Bianco Doc, con l’obiettivo di innalzare sempre più l’asticella della qualità. Un vino apprezzato dagli ospiti tra i quali esperti e operatori del mondo del vino anche sul mercato Usa. Fondata nel 1999 all’interno della storica Tenuta Donoratico, dal 2016 Argentiera è proprietà di Stanislaus Turnauer, imprenditore austriaco guidato da una passione autentica per la Toscana. A lui si affianca l’AD Federico Zileri Dal Verme, tra gli iniziatori del progetto enologico, e un team di professionisti profondi conoscitori del territorio bolgherese.

Negli ultimi dieci anni Argentiera ha conseguito un incremento delle performance economiche.“Con l’arrivo di Stanislaus Turnauer il fatturato è raddoppiato e la redditività ha raggiunto un livello tale da collocare la tenuta tra le aziende produttrici di vini d’alta gamma – spiega Leonardo Raspini, direttore generale di Argentiera – a livello di mercati, se fino al 2016 l’azienda vedeva un importante sbilanciamento a favore del contesto italiano, in seguito abbiamo raggiunto un equilibrio, con un 50% di vendite sul mercato nazionale e un 50% destinate all’export, in particolare Stati Uniti, Svizzera ed Europa Centrale”.

Asset primario per la strategia di Argentiera, al centro di importanti investimenti, è l’offerta enoturistica: dal 2021 l’azienda ha incrementato il valore di affari del 15% anno per anno, a dimostrazione del fatto che l’offerta Tour&Tasting esercita una grandissima attrattiva per la zona e vede Argentiera tra i protagonisti. Solo nel 2023 sono stati registrati 3.400 visitatori.

“Ad oggi gli ettari vitati sono 84 su una superficie complessiva di 169 一 continua Raspini – nei prossimi sei anni l’obiettivo è di raggiungere i 100 ha di vigneto, attraverso la valorizzazione dei preziosi terreni di proprietà e l’acquisizione di alcuni appezzamenti limitrofi”. I nuovi impianti confermeranno la vocazione bolgherese,o anche con Merlot e Cabernet Sauvignon a rappresentare il cuore produttivo e una maggiore presenza di Cabernet Franc a potenziare il progetto Ventagli. Le varietà bianche saranno al centro di una ricerca continua, anche in risposta al cambiamento climatico, al fine di produrre vini di grande freschezza, corpo e longevità.

