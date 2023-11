Arrestato l’ex viceprefetto di Livorno Daveti, deve scontare un cumulo di condanne

Livorno, 4 novembre 2023 – L'ex vice prefetto di Livorno, Giovanni Daveti, 72 anni, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Livorno e condotto in carcere per scontare una pena di cinque anni e sette mesi di reclusione.

I militari hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Firenze a seguito del cumulo di pene residue per due condanne definitive relative a numerosi reati compiuti da Daveti all'epoca in cui era reggente dell'ufficio prefettizio distaccato dell'isola d'Elba, commessi tra le province di Livorno e Prato tra il 2014 ed il 2018.

Daveti è stato condannato, in due distinti processi, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia fiscale e tributaria, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, falso ideologico ed accesso abusivo a sistema informatico.

I militari hanno rintracciato Daveti presso la sua abitazione a Livorno e, dopo gli adempimenti di rito, lo hanno trasferito presso la casa circondariale livornese delle Sughere dove sconterà la pena.