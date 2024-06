Arrivata a Livorno la nave di Emergency

Livorno 30 giugno 2024 - Ha attraccato domenica mattina 30 giugno al porto di Livorno la nave della Ong Emergency, Life Support, con a bordo 47 naufraghi salvati in mare nel Mediterranea Centrale, in acque internazionali nella zona Sar libica lo scorso 26 giugno. Anche questa volta le è stato assegnato il porto di Livorno. È già sbarcato un primo gruppo di persone. Sulla nave tra i 47 migranti ci sono 5 minori di età superiore ai 14 anni e 3 donne. Per tutti, dopo i controlli sanitari e l'identificazione, sarà il Piemonte. I paesi di provenienza dei migranti sono Nigeria, Etiopia, Ghana, Eritrea, Sud Sudan, Sudan e Bangladesh.

Sul molo al porto di Livorno anche l'assessore al sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti.

Monica Dolciotti