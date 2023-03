Asa Livorno licenzia due dipendenti

Lavori alle fognature

Livorno, 2 marzo 2023 – Sono stati licenziati due dipendenti di Asa che sarebbero stati accusati dall’azienda di aver svolto altri lavori durante l’orario di servizio. Su altri sette - finiti nel mirino della partecipata del Comune - pende ancora il provvedimento disciplinare. Alcuni sono stati ascoltati ieri mentre altri saranno ascoltati venerdì. La prossima settimana poi la decisione sulla loro posizione. I nove dipendenti di Asa, tutti del reparto fognatura, hanno posizioni diverse rispetto alle accuse che sono state loro contestate dall’azienda.

Sulla scabrosa vicenda, alcuni giorni fa, il sindacato Usb aveva inviato una dura nota: «Non è ovviamente questa la sede per affrontare nel dettaglio lavoratore per lavoratore, il contenuto delle accuse mosse ai lavoratori. I singoli faranno i propri passi anche dal punto di vista legale ed eventualmente assistiti dalle proprie organizzazioni sindacali. Ma è assolutamente evidente il carattere intimidatorio nella strategia dell’azienda che sta generando un clima di terrore mai vissuto in Asa. Usb non è un sindacato che si fa intimidire. Le ragioni dei lavoratori e dei cittadini non si vendono e non si barattano. Per questo siamo convinti che il Comune deve intervenire immediatamente per evitare licenziamenti di massa. Nove famiglie che rischiano di finire sul lastrico. Si intervenga piuttosto per garantire un servizio di qualità alla nostra città evitando, per prima cosa, di continuare a sprecare centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici anche in futuro».