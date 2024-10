Attivisti livornesi al corteo di Roma. Cinque fogli di via dalla Questura

Livorno, 7 ottobre 2024 – Sono stati intercettati nell’ambito di controlli preventivi posti in essere in stazioni e caselli, prima che potessero raggiungere la zona dei disordini scoppiati nella Capitale nell’ambito della manifestazione in favore della Palestina di sabato (in cui sono rimasti feriti 30 rappresentanti delle forze dell`ordine, in particolare 26 agenti Polizia di Stato e 4 militari della Guardia di finanza).

Così è scattato il provvedimento del foglio di via della Questura per cinque attivisti livornesi, tre dei quali gravitanti nell’area anarchica. Nel complesso, la Questura di Roma ha informato che proprio in relazione ai controlli preventivi fatti i fogli di via emessi sono stati complessivamente 51 e che le persone – oltre che appunto da Livorno – provenivano da Firenze, Perugia, Varese, Campobasso, Brindisi, Napoli, Salerno, Torino, Milano, Modena, Catania e Bari.

A Roma è andata in scena una vera e propria guerriglia urbana. Con cappucci, sciarpe nere o la kefiah a coprire il volto sono sbucati violenti da più spezzoni del corteo pro Palestina, fino a un certo momento pacifico.

I.C.C.