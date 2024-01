Auto elettriche, presto stalli blu gratis

Livorno, 10 gennaio 2024 – Chi ha un’auto elettrica oggi deve fare attenzione quando entra nelle ztl e zcs o sosta sugli stalli blu. Ma per il futuro ci sono novità importanti. Lo spiega l’assessore all’ambiente e alla mobilità del Comune Giovanna Cepparello.

"La disciplina attuale non è chiara. Non si può parcheggiare adesso sugli stalli blu gratuitamente con l’auto elettrica perché si rischia la multa. – racconta l’assessore Cepparello – Tuttavia il Comune di Livorno tra febbraio e marzo internalizzerà la gestione degli stalli a pagamento e potrà mettere mano alla questione. Vogliamo infatti incentivare l’uso delle auto elettriche prevedendo per questi mezzi la sosta gratis su tutti gli stalli blu".

Sta per essere attuato il Piano per la mobilità elettrica approvato dalla giunta comunale pochi mesi fa . È ormai questione di giorni. La città a breve sarà infrastruttura per la ricarica delle auto elettriche. Oggi ci sono poche colonnine. Abbiamo già affidato la realizzazione dei primi due lotti che prevedono 30 nuove postazioni con due punti di ricarica ciascuna. Nel piano però abbiamo previsto un punto di ricarica ogni mille abitanti. In una città dove l’auto elettrica sarà più diffuso, dovranno esserci più punti di ricarica". Ma la recente politica degli incentivi del Governo "mi auguro spinga più persone all’acquisto dell’auto elettrica. – auspica la Cepparello – Tuttavia deve di pari passo diffondersi anche l’approvvigionamento da fonti rinnovabili. Infatti nel bando per le colonnine di ricarica sono state previste premialità per chi si è aggiudicato l’appalto garantendo questa condizione". Conclude: "Il Comune punta a dotarsi solo di auto elettriche per le quali appronterà una infrastruttura per la ricarica".

di Monica Dolciotti