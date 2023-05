Auto si ribalta al Boccale, feriti marito e moglie

Livorno, 2 maggio 2023 – Marito e moglie rispettivamente di 65 e 62 anni sono rimasti feriti ieri sera in un incidente stradale all’altezza del Boccale.

L’auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata. Cause e dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento. I due coniugi sono stati soccorsi dai volontari di un’ambulanza della Misericordia di Antignano e da quelli di una della Misericordia di Livorno con infermiere per essere trasportati all’ospedale con vari traumi.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura e rimuovere la carreggiata dai detriti.