Auto tampona uno scooter: ragazza di 25 anni all’ospedale

Livorno, scontro auto scooter in piazza della Repubblica (Foto Lanari)

Livorno, 18 marzo 2023 – Brutto incidente stradale anche questa mattina in piazza della Repubblica. Un’auto ha tamponato uno scooter: la ragazza di 25 anni, livornese, che era in sella al motorino è caduta e ha riportato un trauma alla colonna vertebrale ma non grave.

E’ stata soccorsa dai volontari di un’ambulanza della Svs di Ardenza, che l’hanno trasportata all’ospedale con codice giallo per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi e per disciplinare il traffico congestionato a causa dei veicoli fermi in seguito all’incidente.