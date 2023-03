Axel Heinz lascia la direzione delle tenute Ornellaia e Masseto

Axel Heinz (a sinistra), con Jan Fabre (a destra) e Giovanni Geddes

Bolgheri (Livorno), 23 marzo9 2023 – Axel Heinz, direttore delle celebri tenute Ornellaia e Masseto, si appresta a lasciare Bolgheri questa estate per guardare alla Francia.

Heinz, arrivato a Bolgheri nel 2005, sottolinea, in una nota, che "è stato un grande onore contribuire in questi anni ai successi di Ornellaia e Masseto e ci tengo a ringraziare Giovanni Geddes e la famiglia Frescobaldi per questo prezioso percorso. Ho avuto l'opportunità di dirigere un patrimonio incredibile di vigneti e due cantine all'avanguardia che ci hanno permesso di mettere in bottiglia i frutti di un terroir capace di esprimere ai massimi livelli l'eleganza mediterranea. È arrivato il momento di tornare in Francia. Bolgheri, Ornellaia e Masseto rimarranno nel mio cuore e l'Italia, dopo tutti questi anni è diventata la mia terza patria, dopo la Germania dove sono nato e la Francia dove ho vissuto gran parte della mia vita”.

"«Axel Heinz ha deciso di seguire nuove sfide professionali in Francia - commenta l'ad Giovanni Geddes - dopo oltre 17 anni di collaborazione con Ornellaia e Masseto. Questi anni sono stati di enorme sviluppo e successo, anche grazie alla grande professionalità ed alle capacità tecniche, comunicative ed umane di Axel che ringrazio fin da adesso per i risultati raggiunti. L'eccellenza di Ornellaia e Masseto nasce dalla benevolenza della natura e dalla passione ed esperienza di una grande squadra”.

Il presidente di Marchesi Frescobaldi, Lamberto Frescobaldi, assicura che «a Ornellaia e Masseto resterà il team forte che è stato al fianco di Axel per tanti proficui anni».