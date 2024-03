Mancano i bagnini per l’estate. Al liceo Enriques corso per brevetto

Livorno, 9 marzo 2024 - È ormai noto che sono sempre più rari gli assistenti bagnanti (bagnini) con brevetto di salvamento acquatico. La stagione estiva è alle porte, e c’è fermento negli stabilimenti balneari per reclutarli. Anche a Livorno (come abbiamo appurato l’anno scorso, quando il problema era lo stesso) i titolati dei bagni sono già alla ricerca di queste figure professionali qualificate, un tempo ambite dai ragazzi, specie gli studenti, che si guadagnavano un po’ di soldi in estate come assistenti bagnanti per pagarsi gli studi, o altro.

Oggi questa bella usanza pare sia in declino. Così i gestori degli stabilimenti coccolano e viziano i loro bagnini "ben retribuiti e fidelizzati – confermano – per cui ce li teniamo stretti". Ma non tutti hanno questa fortuna. Così per i invogliare i ragazzi ad avvicinarsi a questo mondo, al Liceo Enriques di Livorno anche quest’anno, grazie alla convenzione con la Federazione italiana nuoto sezione salvamento Livorno, sono stati organizzati corsi per il conseguimento del brevetto di assistente bagnanti (bisogna avere compito 16 anni; tuttavia le nuove normative del settore, a breve restringeranno la platea dei concorrenti nella fascia di età 18-50anni, invece che 16-60 anni).

Intanto gli alunni del Liceo Enriques conseguiranno il brevetto per il salvataggio dei bagnanti in piscina e in mare, al termine dei corsi svolti dagli istruttori della Federazione italiana salvamento acquatico. "Tutto ciò è possibile perché il Liceo Enriques ha siglato la convenzione con la Federazione italiana nuoto sezione salvamento Livorno – spiega il dirigente scolastico Ersilio Castorina – che permette ai nostri ragazzi di accedere ai corsi a una tariffa agevolata (179 euro invece di 269 euro, ndr), per ottenere il brevetto. Lo possono fare gli alunni di tutti gli indirizzi dell’Enriques". Quest’anno si sono iscritti in sette al corso che è iniziato a gennaio.

Il percorso formativo per la qualifica professionale di assistente bagnanti, comprende: 1 ora di lezione webinar, 19 ore e 40 minuti di lezioni sulla piattaforma online; 3 ore di lezioni teoriche frontali; 12 ore di lezioni pratiche; 10 ore di tirocinio. Seguiranno l’esame teorico e pratico in aula, l’esame pratico in piscina. Se le prove saranno superato l’alunno conseguirà il brevetto ’P’ riconosciuto in tutto il mondo, che dà diritto inoltre a un credito formativo valevole per gli Esami di Stato (maturità).

Il corso e l’esperienza di assistente bagnanti varranno anche come "pcto (percorsi di competenza trasversali, ex alternanza scuola lavoro)" conclude il professore Castorina.