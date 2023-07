Bagnini si nasce... di madre in figlio: “Il segreto è avere passione” / Video

Livorno, 11 luglio 2023 – Fare il bagno, una passione. Lo confermano Romina e il figlio Samuele che lavorano al Bagno Tirreno, lo stabilimento della famiglia Giachetti frequentato da livornesi e turisti.

La video intervista

Romina Giachetti è stata, alla fine degli anni '80, la prima donna bagnino in Toscana e ricorda i primi anni. Anche il figlio Samuele porta avanti questo lavoro, una bella opportunità - dice - anche per ragazzi-studenti che in estate possono guadagnare qualche soldo facendo un mestiere di grande utilità.

Eppure c'è fame di bagnini, difficile trovare giovani pronti a lavorare - e anche sacrificarsi - mentre i coetanei si godono le vacanze.