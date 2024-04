Livorno, bambino di dieci anni investito da auto

Livorno, 30 aprile 2024 – Paura in via Palestro nel pomeriggio di martedì 30 aprile. Un bambino di dieci anni è stato investito da un’auto. E’ accaduto intorno alle 19. Non si sa con chi fosse il bambino in quel momento.

La dinamica è al vaglio. La macchina lo ha colpito. Il piccolo è finito a terra. Immediato il soccorso dei passanti, con la chiamata ai mezzi di soccorso. Sono intervenuti la Misericordia di Antignano e la Croce Rossa.

Il bambino è stato subito trasferito in ospedale. Era cosciente. Il trauma ha interessato in particolare il bacino. Le forze dell’ordine ricostruiscono l’incidente.