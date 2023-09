Bimbo morto a Livorno, ricostruite le sue ultime ore. Per la mamma perizia psichiatrica

Livorno, 5 settembre 2023 – La donna in carcere al Don Bosco di Pisa, la 38enne di origine cubana Damaris Kin-delan Ballester accusata di avere ucciso il figlioletto di 2 anni e mezzo Marcos Del Mar Ferrero tra il 16 e il 17 agosto a Livorno, ha risposto ieri mattina alle domande del giudice durante l’interrogatorio di garanzia.

Il suo avvocato Alice Smareglia ha riferito al termine dell’interrogatorio: "La mia assistita ha respinto ogni accusa e ha riferito al giudice che la morte del figlio è avvenuta in seguito a un tragico incidente. In questo modo ha fornito la sua versione dei fatti, per cui ha negato di avere fatto deliberatamente del male al figlio".

L’avvocato Smareglia ha anche confermato che "le indagini sono ancora in corso e al momento non si può aggiungere altro".

La donna a quanto pare avrebbe trascorso la notte tra il 16 e 17 agosto a Livorno dormendo su un pianerottolo in uno stabile di via Del Bosco con il figlio che aveva portato con se per una breve vacanza. Lì una telecamera di sorveglianza l’ha filmata mentre entrava nel pomeriggio del 16 agosto con il bambino.

La donna trovato il portone aperto, si sarebbe introdotta all’interno dell’edificio con il bimbo per poi uscerne all’alba del 17 agosto gridando disperata per chiedere aiuto, con il piccolo tra le braccia ormai agonizzante.

Proprio il 17 agosto la 38enne avrebbe dovuto riconsegnare Marcus al babbo che, per decisione del Tribunale di Torino (la donna viveva a Torino dove abita anche l’ex compagno, padre del piccolo) aveva l’affidamento esclusivo. Questa decisione era stata determinata da disturbi nella personalità della donna.

Intanto il pm della Procura di Livorno Giuseppe Rizzo, titolare del fascicolo per omicio premeditato a carico di Damaris Kin-delan Ballester, non solo ha disposto l’affidamento della consulenza scientifica sui reperti organici rinvenuti nel luogo dove il bimbo si presume abbia subito le lesioni e i truami che ne hanno determinato la morte, ma anche la consulenza psichiatrica per la donna.

L’affidamento è previsto per domani alle 9.30. Dopo la morte del bimbo, la mamma ha raccontato agli agenti della squadra mobile di Livorno che il figlio era caduto dallo scivolo in un parco giochi di Tirrenia, sul litorale pisano nel pomeriggio del 16 agosto. Ma entrambi quel pomeriggio erano già a Livorno come riscontrato dalle telecamere di video sorveglianza della zona di Borgo dei Cappucini dove si era recato per giungere in via Del Bosco.