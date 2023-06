Bambino di 4 anni rischia di annegare in piscina

Marina di Bibbona (Livorno), 2 giugno 2023 – Un bambino di 4 anni ha rischiato di annegare in una piscina all'interno di un campeggio di Marina di Bibbona dove era in vacanza con i genitori.

Il piccolo è stato trasferito con l'elisoccorso al'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è giunto in condizioni critiche per una sindrome di annegamento, come hanno riferito dal 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine per gli accertamenti.