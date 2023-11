Assalto al bancomat dell’ufficio postale

Livorno, 25 novembre 2023 – Fanno saltate un bancomat delle Poste in via Costanza a Livorno e ignoti fuggono con il bottino ancora da quantificare. Una forte esplosione intorno alle 1.30 della scorsa notte ha svegliato i residenti della zona. Alcuni malviventi, forse erano in quattro, hanno fatto saltare il postamat dell'ufficio postale del quartiere.

Una volta scattato l'allarme, arrivati sul posto gli agenti delle volanti hanno trovato il bancomat distrutto ma dei responsabili non c'era già più traccia. Sul posto anche gli uomini della scientifica e della squadra mobile, che ha avviato le indagini prendendo visione dei filmati delle telecamere di sicurezza per cercare di risalire all'identità dei responsabili del colpo.