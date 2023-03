Bande di stranieri si affrontano a calci e pugni: caos e paura tra la folla in via Grande

Un dei gruppi che si sono affrontati in via Grande (Foto Novi)

Livorno, 1 marzo 2023 – Pomeriggio di paura fra la folla in via Grande. Verso le 17,30 è scoppiata all’improvviso una rissa fra giovani stranieri. Prima urla incomprensibili, poi si sarebbe passati alle vie di fatto con pugni e calci, secondo alcuni. Ma il dettaglio non è ben definito, perché pare che il tutto sia scaturito invece da un gruppo di ragazzi che correva per andare a prendere un autobus. Di sicuro il gruppo era molto folto, si parla addirittura di qualche decina di persone.

Il tutto comunque sotto i portici, in mezzo ai passanti, ai clienti dei negozi, alla gente comprensibilmente spaventata per via delle urla e del disordine. Un flash indefinito di paura, tensione. Uno dei partecipanti sarebbe finito contro una vetrina: la commessa del negozio ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono arrivate pattuglie dell’Arma e anche le volanti della polizia. Quando la situazione si è placata, un paio di giovani extracomunitari sarebbero stati portati in questura per accertamenti e per la ricostruzione del fatto. Di qualsiasi cosa si sia trattato, non vi sarebbero stati comunque feriti. Magari è stato davvero solo un momento di caos dovuto a quella corsa, ma ciò è bastato per far intervenire in via Grande un discreto numero di pattuglie di forze dell’ordine.