Bandiera della Palestina sul Comune, blitz dei partecipanti al corteo

Livorno, 28 ottobre 2023 – “Intifada fino alla vittoria". "Libera Palestina. Fuori Israele". Ancora: "No guerre no Nato".

Questi gli slogan scritti sugli striscioni dei manifestanti all’ennesimo corteo organizzato ieri pomeriggio contro la guerra che sta infiammando il Medio Oriente.

Una enorme bandiera della Palestina è stata poi issata sulla facciata del Comune. Quella stessa facciata dove l’amministrazione comunale non ha esposto la bandiera di Israele (suscitando polemiche), ma solo la bandiera Arcobaleno per simboleggiare "l’invito alla pace – questa la motivazione – davanti a tutti i conflitti".

Israele è stato aggredito nel suo territorio sabato 7 ottobre dai commando terroristici di Hamas partiti da Gaza, che hanno fatto strage di civili inermi, bambini inclusi e hanno preso in ostaggio più di duecento persone ancora nelle loro mani. Di qui la reazione militare israeliana.

A nome della Unione Associazioni Italia Israele (UAII), la presidente Celeste Vichi ha così commentato l’apparizione della bandiera palestinese sulla facciata del Comune: "Oggi la bandiera palestinese è stata issata sul palazzo del Comune di Livorno. Ricordo pochi giorni fa la lunga polemica avuta con l’amministrazione comunale e con la vice sindaco (alla manifestazione a sostegno di Israele il 12 ottobre in piazza del Municipio, ndr) che difendevano l’equidistanza dall’amministrazione attraverso l’esposizione della bandiera della pace, non israeliana, di fronte al massacro perpetrato da Hamas. Pur condannando l’azione dei tagliagole di Hamas, l’amministrazione comunale non se la sentiva di schierarsi apertamente con Israele".

Ha concluso: "Tuttavia nessuno si è mosso durante la manifestazione pro Palestina quando i manifestanti hanno issato sulla facciata del Comune la bandiera della Palestina. Spero che il Sindaco pubblicamente condanni questo atto di gravissima prevaricazione, messo in atto da parte di alcuni cittadini livornesi, altrimenti sarà legittimo pensare che dietro la bandiera della pace si nasconda un’ambiguità dalla quale alcune forze politiche non riescono ad affrancarsi".

di Monica Dolciotti