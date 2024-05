Livorno è unica: il mare più bello in piena città, ecco le Bandiere Blu assegnate

Livorno, 14 maggio 2024 – Una città con una caratteristica davvero particolare: il mare più bello è infatti proprio nel tratto cittadino.

Le Bandiere Blu in Toscana

La conferma arriva dalle Bandiere Blu, che sono state annunciate nella giornata di martedì 14 maggio e che vedono Livorno in primissimo piano.

La Toscana riceve in tutto 18 Bandiere Blu

Il mare labronico gode di ottima salute sotto tutti i punti di vista, almeno da quello che dicono le classifiche e i resoconti della Fee, la fondazione che appunto assegna ogni anno i riconoscimenti ai lidi italiani.

E dunque Livorno fa il pieno di bandiere. Si parte dal Parco Marina del Boccale, che in questi anni è stato arricchito di nuovi impianti per godere appieno del mare nella zona sud di Livorno. Bandiera Blu anche per il tratto di arenile dei Bagni Rex, che si trova poche centinaia di metri più a nord.

Il Boccale: è qui una delle Bandiere Blu che premiano la città di Livorno. Il mare in città viene considerato ottimo dalla Fee, che assegna i premi (Fonte: pagina Fb Marina del Boccale)

E seguendo questo itinerario troviamo un’altra Bandiera Blu: è quella dei Bagni Roma. Tornando a spostarci a sud invece, riconoscimenti sono andati anche al lido del Rogiolo, molto amato, e a Quercianella. Qualità del mare, presenza di una rete per la raccolta differenziata, presenza di piste ciclabili: questi alcuni dei parametri che vengono presi in considerazione per assegnare le Bandiere Blu.