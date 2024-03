Scoperto b&b “fantasma” a Capraia. Offerti anche corsi di yoga e gite in barca

Capraia, 29 marzo 2024 – All’isola di Capraia (Li) all’inizio della scorsa stagione estiva una motovedetta della guardia di finanza ha fermato in mare, per un ordinario controllo, un’imbarcazione con a bordo quattro turisti. Dalla discussione con i militari, è emerso che i quattro alloggiavano in un Bed & Breakfast a Capraia e che la gita in barca che stavano facendo era prevista da un pacchetto di servizi messi a disposizione dalla struttura, tra i quali anche corsi yoga e corsi skipper.

Fin qui niente di strano, se non che l’azienda risultava totalmente sconosciuta al fisco: i gestori, due svizzeri che risiedevano sull’isola, non avevano mai dichiarato la propria attività e dagli approfondimenti contabili e bancari è emerso che non era stata pagata alcuna tassa. L’evasione era arrivata a 100mila euro di ricavi non dichiarati, 40mila euro in servizi non fatturati e ancora 15mila euro di Iva non pagata. Un’azienda ‘fantasma’ quindi, dato che non venivano nemmeno segnalati alla questura le generalità degli ospiti che pernottavano.