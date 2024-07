Bettini, brilla l’oro di Atene. La medaglia olimpica e il ritorno in bici in Grecia

Livorno, 31 luglio 2024 – “Sono grato di poter ricordare questo oro in un evento per unire ulteriormente due popoli". Così il campionissimo del ciclismo Paolo Bettini durante la presentazione del suo viaggio di 12 tappe in Grecia per festeggiare il ventesimo anniversario dell’oro conquistato ai Giochi Olimpici di Atene 2004. Alla presentazione erano presenti il sindaco Luca Salvetti, il Console Onorario di Grecia Elena Konstantos, il presidente del CONI provinciale Gianni Giannone e il presidente del comitato regionale ciclismo Saverio Metti.

Ad introdurre l’evento è stato il sindaco Salvetti: "Un piacere ospitare la presentazione di questa iniziativa proprio durante le Olimpiadi. Livorno ha un rapporto particolare con i Giochi, visto che sulle 885 medaglie dell’Italia ben 99 vengono da Livorno e provincia, una statistica impressionante. Quella conquistata da Paolo 20 anni fa è una delle più emozionanti e creare un collegamento con le terre greche grazie a questo evento è una grande opportunità", "Il bellissimo viaggio di Paolo comincerà il 26 agosto a Katerini, la città di origine di mio padre – ha detto Konstantos-, per poi passare da Peloponneso, Sparta, Olimpia e Corinto, per arrivare il 6 settembre a Atene, dov’era posto l’arrivo della gara olimpica. Da sempre i greci hanno voluto unire i popoli tramite lo sport questo evento si muove in questa direzione".

"Paolo è il miglior testimonial del ciclismo toscano – ha affermato Metti -, perché è un campione e come tutti i campioni è un uomo con qualcosa di particolare. La sua presenza è una continua inspirazione per i giovani ciclisti e questo evento in Grecia, un paese ricco di storia sportiva ne è un esempio. Quest’evento corona un grande anno per il ciclismo in toscana, che sta risorgendo dopo anni difficili". Ha poi preso parola Giannone: "Il 14 agosto di venti anni fa ha rappresentato qualcosa di grandioso per lo sport livornese, perché oltre all’oro storico di Paolo, vinse un oro anche Aldo Montano. Per me è motivo di grande orgoglio essere qui a ricordare delle gesta bellissime che resteranno per sempre nel cuore della nostra comunità". Dopo aver mostrato un video della grande vittoria, ha preso parola Bettini: "Sono grato di questa opportunità. Quando Elena mi ha contattato con la volontà di unire ancora di più i nostri popoli ho accettato con gioia, anche per ricordare un bel momento per me. Quel giorno di apertura dei giochi io e Aldo abbiamo vinto due ori festeggiandoli con un Presidente della Repubblica livornese (Ciampi, ndr), è stato un giorno speciale. Questo per me è un viaggio della vita ed ai più giovani dico sognate, perché ogni tanto i sogni si avverano".