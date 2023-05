Blitz antidroga in piazza Garibaldi: due fermati, un terzo fugge

Livorno, 31 maggio 2023 – Blitz contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in piazza Garibaldi della polizia municipale, coadiuvata dai militari della guardia di finanza.

Due giovani sono stati arrestati e un terzo è riuscito a fuggire saltando giù dalla finestra di un’abitazione che i tre avevano occupato abusivamente.

L’appartamento era diventato una vera e propria centrale dello spaccio. È stato il proprietario dell’immobile a denunciarne l’occupazione alle forze dell’ordine. Quando le pattuglie della municipale e i militari delle fiamme gialle sono entrati nell’appartemento, lo hanno trovato a soqquadro, pieno di rifiuti e tutto il necessario per l’illecito commercio di sostanze stupefscenti. Sono stati rinvenuti infatti: bilancini di precisione per pesare le dosi di droga, un rilevante quantitivo di sostanze stupefacenti. C’erano anche 6500 euro in contanti. Non solo: gli operatori delle forze dell’ordine hanno trovato anche cellulari, monopattini forse utilizzati dai tre malviventi per spostarsi velocemente in città per le consegne delle dosi ai ’clienti’ e carte di credito che si presume siano state rubate.

Sempre sul fronte della lotta agli stupefacernti, anche un livornese 40enne di origine campana, è stato arrestato nel corso della Maxi operazione contro il traffico internazionale di droga che ha coinvolto 40 persone affiliate a un’associazione a delinquere composta da italiani appartenenti o vicini alla ‘Ndrangheta reggina e crotonese, dedita al traffico internazionale di cocaina, hashish e marijuana. Le ordinanza di custodia cautelare (37) sono state eseguite dalla guardia di finanza di Bologna, a Bologna, Reggio Emilia, Modena, Parma, Milano, Cremona, Brescia, Pavia, Livorno, Roma, Foggia, Potenza, Crotone e Reggio Calabria.