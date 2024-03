Bomba carta contro un condominio. Paura in via Roma per l’ordigno esploso

Livorno, 12 marzo 2024 – “Una bomba carta è stata lanciata contro il nostro condominio nella notte tra venerdì e sabato in via Roma all’altezza del vicini 92. Temiamo sia la ritorsione di alcuni frequentatori dei locali della movida di via Cambini e via Roma perché stiamo cercando di tutelarci contro i loro comportamenti incivili". Questa è la denuncia di alcuni residenti di via Roma che hanno subito la notte tra l’8 e il 9 marzo questo grave gesto intimidatorio. I residenti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul posto sono arrivate due pattuglie delle volanti. È stato un cittadino che abita nel condominio preso di mira a telefonare al 112. Un vicino ha visto un ragazzo fuggire, dopo il lancio della bomba carta e ha provato a inseguirlo, senza riuscire a raggiungerlo.

Si alza dunque di nuovo l’asticella della tensione in una delle zone più frequentate della città per la modica del fine settimana.

Alcuni abitanti di via Roma e via Cambini in particolare a febbraio hanno preso la decisione di rivolgersi ad una agenzia privata di vigilanza la Watchman srl, per proteggersi. Ma anche questo tipo di precauzione - a quanto pare - non è stata sufficiente a prevenire quest’ultimo gesto folle e pericoloso, che mai si era verificato prima d’ora.

Intanto prosegue il malcostume degli avventori dei locali di via Cambini e via Roma di abbandonare rifiuti a ridosso dei condomini e nei loro cortili, addirittura manomettendo i cancelli delle recinzione per potervi accedere nel cuore della notte. Quando i locali chiudono questa zona diventa "la terra di nessuno – denunciano i residenti – senza controlli e sorveglianza. Siamo in balia dei vandali".

"Ogni domenica mattina – la testimonianza di una residente – siamo costretti a pulire davanti casa dove troviamo resti dei festini, residui organici e vomito. Siamo disperati".

I cittadini esasperati si domandano con insistenza che fine abbia fatto il Protocollo di Intesa tra Comune di Livorno, Prefettura di Livorno, Confcommercio, Confesercenti, Azienda USL Toscana Nord Ovest ed Università di Pisa sulla movida. Fu firmato il 22 giugno 2022. Tra i suoi obiettivi anche "la realizzazione di azioni congiunte per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali nelle zone della movida". Tra le finalità del Protocollo sulla movida ci sarebbe anche quella di coinvolgere i ragazzi in iniziative di sensibilizzazione ai corretti comportamenti anche nel consumo di alcol, con gli esercenti chiamati a collaborare per favorire i giusti atteggiamenti della clientela e a supportare le forze dell’ordine per l’ordinata gestione delle aree esterne ai locali. "Ma nei fatti – osservano i residenti – i risultati sono altri putroppo".

Monica Dolciotti