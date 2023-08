Bonaccini a Livorno: “Non dobbiamo essere populisti, ma più popolari”

Livorno, 26 agosto 2023 - Ospite della quarta serata della Festa dell’Unità livornese il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Il presidente del Partito Democratico è stato intervistato dal vicedirettore de La Nazione Luigi Caroppo, ospite anche lui della kermesse dei dem.

Serata altamente partecipata, nell’ordine delle centinaia di persone presenti all’Ippodromo Caprilli di Livorno. In primis, la base riformista del partito che ha votato Bonaccini alle primarie al Congresso di febbraio per la guida del Nazareno. Europee, elezioni regionali e amministrative.

Poi un passaggio sulle alleanze e sul tanto discusso ‘campo largo’. Ancora, i fondi da stanziare per la ricostruzione dell’Emilia post-alluvione. Ma anche questioni inerenti alle dinamiche interne al partito.

Tanti i temi a cui Bonaccini è stato chiamato a dire la sua, in risposta alle domande del vicedirettore. “Il Pd deve darsi da fare per cercare di arrivare al prossimo anno cercando di vincere prima in qualche regione, e poi nei comuni. Non dobbiamo essere populisti, ma più popolari. Stare in mezzo alla gente, vicino alle persone”, ha detto Bonaccini.