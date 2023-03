Brucia l’auto della ex moglie e minaccia le figlie: arrestato dalla polizia

polizia

Livorno, 21 marzo 2023 – Violenza contro le donne, una piaga che non si arresta. Domenica notte la polizia ha arrestato un livornese di 50 anni accusato di aver dato fuoco all'auto della ex moglie dopo aver minacciato le figlie.

La donna sarebbe stata svegliata nel cuore della notte per l’allarme scattato in seguito all'incendio di un’auto parcheggiata in piazza Roma: era proprio la sua. Oltre ai vigili del fuoco, che hanno domato presto le fiamme, sono intervenuti gli agenti di una volante della polizia.

La donna, sotto comprensibile shock, ha fornito indicazioni che hanno portato gli agenti al suo ex marito. L’autore dell’incendio sarebbe stato lui: non accettando la fine della relazione, avrebbe anche minacciato le figlie. Gli agenti sono andati a prendere l’uomo per portarlo in questura, dov’è scattato l’arresto.