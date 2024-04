Buon vento da Livorno. Marinai da tutto il mondo per la Settimana Velica

Mare, vento, sole, vele, regate, spettacoli, sport e tanto divertimento. Questi gli ingredienti che rendono speciale la Settimana Velica Internazionale, dal 20 al 28 aprile, che porta a Livorno centinaia di velisti da tutta Italia e che colora la città con la bandiere di 34 paesi che partecipano a questa kermesse non solo sportiva. Mentre i velisti si sfidano nei campi di regata davanti al litorale labronico, alle Officine Storiche di Porta a Mare ci sarà spazio al divertimento.

Il programma è stato presentato all’Accademia Navale dall’ammiraglio Lorenzano Di Renzo, dall’assessore Rocco Garufo e da Andriano Tramonti presidente del Lem che hanno portato i saluti dell’amministrazione Salvetti, dal presidente del comitato dei circoli velici Andrea Mazzoni, con il fiore all’occhiello dell’Assonautica che dà la possibilità di regatare anche a velisti con disabilità. Una settimana nella quale l’Accademia Navale, storica scuola di formazione dei futuri ufficiali della Marina Militare, apre le porte a visite ed è promotrice di tante iniziative.

"Perché la vela – ha detto l’ammiraglio Di Renzo – è uno strumento formativo formidabile per irrobustire il carattere. E l’andare per mare non è altro che l’arte di governare l’ingovernabile". Ecco che diventa spettacolo anche la più lunga regata del Mediterraneo, la Ran 630miglia che, partendo da Livorno il 24 aprile, toccherà Porto Cervo, i Faraglioni di Capri per poi rientrare nella città dei Quattro Mori il 1* maggio. Ma durante la settimana sarà possibile ammirare anche i gioielli della Marina Militare, uno show di boat da Chaplin, al Gemini, da Artica alla Stella Polare che salperà, dopo l’omaggio alla fregata Margottini, per la campagna di formazione nei mari del Nord Europa.

E a terra il Villaggio sarà un pullulare di appuntamenti: conferenza sull’ammiraglio Straulino (20 aprile alle 18,15), raduno di auto storiche (21 aprile alle 9), dimostrazioni di basket e canottaggio, il 28 concerto della Fanfara dell’Accademia Navale. Non poteva mancare una Ciclovela, appuntamento il 27 aprile con partenza da Porta a Mare. Tutto il programma è consultabile sul sito www.settimanavelicainternazionale.it. Buon vento!

Michela Berti