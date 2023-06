Bus gratis per gli studenti ogni domenica da Antignano a Chioma: c’è la linea 20

Livorno, 8 giugno 2023 – Si chiama “Al Mare in 20”, come i minuti che ci vogliono per arrivare fino al mare, è gratuito, e si svolge ogni domenica, dalle 8 del mattino fino alle 20 dal giorno 11 giugno e fino al 14 settembre (compreso il 15 agosto, Ferragosto).

È il nuovo servizio di bus pubblici voluto e finanziato dall’amministrazione comunale di Livorno e realizzato da Autolinee Toscane sulla base di un progetto ideato dagli studenti della Commissione Ambiente e Mobilità 2022.

La presentazione si è svolta presso la fermata dell'autobus di Antignano/capolinea, in via Pigafetta, all'altezza della Baracchina Azzurra, alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell'assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello, dei tecnici del Comune, di Raffaele Alessandri, Direttore Generale AAMPS/RetiAmbiente, di una rappresentanza della Commissione Ambiente e Mobilità Studenti e Studentesse del Comune di Livorno, e dei dirigenti di Autolinee Toscane: Simone Lusini, Direttore Dipartimento Nord, Tommaso Rosa, Responsabile Marketing, Brand e Comunicazione, Alessandro Giardi, Capo Movimento per la Provincia di Livorno, oltre ad un rappresentante della Provincia di Livorno.

“La soddisfazione più grande di stamattina - sono state le parole del sindaco - al da là del fatto di far partire un servizio, che a Livorno sarà sicuramente molto utilizzato, è che un'idea di ragazzi giovani portata all'attenzione dell'Amministrazione Comunale venga concretizzata e diventi un elemento della vita quotidiana di tutta la città. Un anno fa ci fu la presentazione da parte dei ragazzi e delle ragazze di questa necessità e in dodici mesi, come avevamo promesso, abbiamo lavorato e oggi la vediamo realizzata”.

“Ringrazio soprattutto i giovani che sono stati intelligenti nel dare l'idea – ha aggiunto l'assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – e ringrazio anche Autolinee Toscane e Aamps con il progetto Circle perchè siamo riusciti a trovare una quadra, cosa non semplice. Questa linea al momento è sperimentale, in realtà l'intenzione è di inserirla nel contratto di servizio per il prossimo anno e quindi dovrebbe trasformarsi in una linea che funziona tutti i giorni, con gratuità domenicale e che diventi stabile. Questa idea della linea 20 si sposerà tra qualche settimana anche con il progetto della gratuità estiva sulle linee ordinarie e questo lo renderà ancora più appetibile. Il progetto è totalmente in sintonia con le strategie del Pums che prevedono un rilancio del trasporto pubblico locale. Siamo di fronte ad un primo passo importante”.

In pratica, ogni domenica per tutta l’estate, sarà possibile da Antignano raggiungere gratuitamente a bordo di un bus di Autolinee Toscane, Chioma e, ovviamente, tutto quel tratto del Romito (Parco Marino del Boccale; Calafuria; Sassoscritto; Calignaia; Cala del Leone) e le spiagge di Quercianella (Baia del Rogiolo; La Spiaggetta; Baia dei Paolieri; I Calloni e infine Lido del Chioma).

“Per Autolinee Toscane la collaborazione con le istituzioni locali è fondamentale per proseguire nell’azione di miglioramento del servizio di trasporto pubblico- spiega Simone Lusini, Direttore del Dipartimento Nord di Autolinee Toscane -. Col Comune di Livorno c’è grande sintonia e questa iniziativa lo dimostra.Ritengo di particolare importanza che questa nuova linea sia stata realizzata anche grazie ai suggerimenti dei giovani della Commissione Ambiente perché implementare la mobilità pubblica collettiva, anche per andare al mare, è uno dei migliori strumenti per realizzare quella transizione ecologica dei nostri stili di vita che i cambiamenti climatici rendono sempre più impellente. L’iniziativa che presentiamo stamani va in questa direzione e che essa sia frutto di un percorso partecipato fra istituzioni, cittadini e la nostra azienda ci fa ben sperare nella sua riuscita”.

La particolarità di questa linea infatti è che nasce da un’idea degli studenti che hanno elaborato un progetto partendo dalle proprie esigenze. “Ogni anno – afferma Raffaele Alessandri, Direttore Generale AAMPS/RetiAmbiente – i ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti, che abbiamo l’onore di contribuire a sostenere coordinandone le attività insieme all’ufficio Ambiente del Comune di Livorno, ci stupiscono formulando idee e pianificando attività di notevole spessore a favore del miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Quest’ultimo progetto ha perfino trovato una concretezza straordinaria e di ciò dobbiamo ringraziare l’assessora Cepparello e l’azienda dei trasporti che hanno creduto fino in fondo all’effettiva realizzazione. Tale occasione – aggiunge Alessandri – è stata proficua anche per un confronto tra Amministrazione Comunale e aziende. Abbiamo infatti già colto la possibilità di lavorare in sinergia anche su altri progetti con l’obiettivo di sensibilizzare congiuntamente e ulteriormente la cittadinanza, in questo caso i fruitori dei mezzi pubblici, all’igiene e al decoro urbano comprendendo anche il corretto conferimento dei rifiuti. E su ciò stanno già lavorando i nostri studenti della CAMS di quest’anno”.

Una speciale attenzione alla comunicazione per gli utenti è stata posta da Autolinee Toscane. “La nuova Linea 20 è un esempio perfetto di come amministrazione e azienda che gestisce il trasporto possono collaborare per offrire un servizio migliore per residenti e turisti – commenta Tommaso Rosa, Responsabile Marketing, Brand e Comunicazione di Autolinee Toscane -. Questa volta ci siamo divertiti insieme all’Assessora Cepparello raccogliendo l’invito degli studenti della Commissione Ambiente e Mobilità 2022 e abbiamo realizzato una specifica campagna di comunicazione oltre a una livrea diversa dalla vecchia tradizione del trasporto pubblico. Questo è un punto fondamentale: l’autobus deve essere al passo con i tempi, deve essere vicino a chi lo usa, deve sapersi evolvere anche nei modi di comunicare, di informare sul servizio, di coinvolgere. Oltre alla nuova grafica della linea 20 oggi presentiamo anche la mappa dell’intero servizio di Livorno e della costa vicina, con indicate spiagge e discese al mare, luoghi di interesse culturale e artistico, tutte destinazioni facilmente raggiungibili con l’autobus”.