Bus, scatta la novità: a Livorno si torna ai numeri

Livorno, 7 gennaio 2024 - Da domani "i numeri tornano". L’8 gennaio è alle porte e la mappa del Trasporto pubblico locale (Tpl) subirà una importante rivoluzione. Lo scorso 13 dicembre fu presentato in Comune il pacchetto di novità previsto dalla fase due del contratto di servizio firmato tra Palazzo Civico e Autolinee Toscane, cioè il concessionario dei servizi di trasporto pubblico della regione che in città ha preso il posto di Ctt (ex Atl). Di lì, l’aumento del chilometraggio delle corse, che per Livorno si traduce in 500mila chilometri in più (da 3.200 a 3.700).

A dicembre il sindaco Salvetti, l’assessora alla mobilità Cepparello e il responsabile marketing di At Rosa, annunciarono il ritorno delle corse numerate col segno più a indicare l’alta frequenza, come superamento delle Linee ad Alta Mobilità (Lam) "non immediatamente comprensibile", a partire da lunedì 8 gennaio, cioè domani. La Lam blu diviene ora 1+, il percorso resta il medesimo dalla stazione al Miramare passando per Piazza Grande. Al posto della Lam rossa, il 2+ che coprirà il medesimo percorso: dalla stazione centrale fino ai capolinea di Leccia, Montenero e Miramare. Potenziata la linea 4 Cimiteri-Colline, ora 4+, perché si spinge fino a Magrignano. Cambio di orari e percorsi invece per la linea 5: con corse ogni 20 minuti, il bus non passerà più dalla Venezia, ma coprirà la zona di Parco Levante Nuovo Centro, con capolinea alla Stazione Marittima.

Venezia, appunto, coperta adesso dalle linee 8N-8R, nel tratto stazione-stazione marittima, che ora coprono viale Mameli, Petrarca e Piazza Damiano Chiesa con corse ogni 20 minuti. Promossa la linea 20, dopo la sperimentazione estiva diviene strutturale dal lunedì alla domenica nel tratto Miramare-Chioma. Infine, le linee notturne: i bus 21-22 prendono il posto di A e B, con più corse garantite dopo la mezzanotte nei fine settimana invernali, come avviene in estate.

F. I.