Cade con lo scooter in via Leonardo da Vinci, ragazzo di 23 anni portato all’ospedale

Misericordia Livorno

Livorno, 9 marzo 20232 – Via Leonardo da Vinci, una strada maledetta: ogni giorno, o quasi, è scenario di incidenti. Questa mattina alle 7.10 una squadra di volontari della Misericordia di Livorno, con medico a bordo, è intervenuta per soccorrere un ragazzo caduto con lo scooter.

L’incidente nel tratto antistante i “costieri”, per cause in corso di accertamento. Il giovane, 23 anni, ha fatto tutto da solo: è caduto con il motorino e ha riportato vari traumi, per fortuna non gravi. con dolore all’anca sinistra. E’ stato trasportato al Pronto soccorso con codice giallo.