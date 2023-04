Cade da tre metri di altezza nel parcheggio vicino a una discoteca, gravissimo un ragazzo di 19 anni

Livorno, 2 aprile 2023 – Un ragazzo di 19 anni di Marciana Marina è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena in seguito a una caduta da circa tre metri di altezza.

Era l’alba di oggi, domenica 2 aprile, località Peducelli, all’isola d’Elba. Il ragazzo era in un parcheggio rialzato vicino alla discoteca “Deco”; per cause in corso di accertamento è caduto giù in strada. I suoi amici hanno chiamato subito il 112 ed è stata inviata un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro insieme all’automedica.

Il giovane è apparso subito in gravi condizioni, così è stato chiesto l’intervento dell'elisoccorso che è stato fatto atterrare al campo sportivo di Porto Azzurro. I volontari della Misericordia di Porto Azzurro hanno svolto le operazioni di supporto. Il ragazzo è stato così trasportato in codice rosso a Siena a bordo dell’elicottero.