Cade durante la gara di Mountain Bike, grave un diciassettenne

Campiglia Marittima (Livorno), 15 ottobre 2023 – Si è fatto male cadendo durante la tappa del Campionato Enduro Maremma wheels on fire che si svolgeva a Campiglia Marittima e per questo è stato trasferito da Piombino a Livorno con l’elisoccorso. Brutta disavventura per un ciclista 17enne tesserato per una squadra di Pistoia.

Durante la corsa ci sono state ben tre cadute, ma quella più grave è stata proprio la sua. Il giovane, originario di Volterra, è stato prima trasportato in pronto soccorso all’ospedale di Piombino e poi con l’elicottero a Livorno. Stando alle prime ricostruzioni, dovrebbe essersi procurato la frattura della clavicola.