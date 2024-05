Cade in casa e si frattura il femore, i vigili del fuoco la soccorrono dalla terrazza con un’autoscala

Rosignano Marittimo (Livorno), 12 maggio 2024 – Intorno alle ore 21 di ieri, i vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti in via Monte alla Rena nel comune di Rosignano Marittimo. Qui una donna è caduta in casa procurandosi la frattura di un femore.

A causa della conformazione della casa, e in particolare a causa della presenza di scale a chiocciola, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un’autoscala per soccorrere la donna. La signora è stata recuperata dalla terrazza. Qui, posizionata su una barella, è stata portata a terra dai vigili del fuoco.