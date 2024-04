Tredicenne cade dal tetto della scuola. Un volo di 4 metri, portato al Meyer. Ha chiamato da solo i soccorsi

Piombino, 28 aprile 2024 – Forse un gioco, una bravata o per qualsiasi altro motivo, fatto sta che il gesto compiuto da un ragazzino ieri pomeriggio poteva avere conseguenze ben più gravi. Un giovane di 13 anni ieri poco dopo le 14 ha visto bene di scavalcare il cancello di accesso delle scuole elementari del Perticale in via Lerario a Piombino, e di arrampicarsi sul tetto dell’edificio.

Dopo pochi passi il giovane ha messo un piede su un lucernario in plexiglass che sotto il suo peso si è sbriciolato. Il tredicenne è così venuto giù, facendo un volo di circa quattro metri, cadendo rovinosamente nel bagno della scuola. Sempre cosciente e non in pericolo di vita, ha chiamato i soccorsi con il suo cellulare. Una volta dentro l’edificio i sanitari hanno riscontrato dei politraumi.

Prima è stato condotto dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Villamarina, successivamente tramite l’elisoccorso Pegaso è stato trasportato al Meyer di Firenze. Una caduta di quattro metri che poteva avere certamente conseguenze ben più gravi per il ragazzo. La cronaca ha registrato anche voli mortali dopo cadute dai lucernari posti sicuramente in altezze più elevate. La scuola primaria del Perticale è un primo piano.

Sul posto dell’incidente anche i carabinieri di Piombino che dovranno ricostruire la dinamica. Capire perchè quel ragazzo si trovasse sul tetto della scuola che fa parte del Secondo Circolo didattico, e se ha agito da solo.