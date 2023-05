Cadono calcinacci, transennati trenta metri di via del Platano

Livorno, 3 maggio 2023 - In seguito alla caduta di calcinacci sono stati transennati 30 metri di marciapiede in via del Platano, sul lato del centro artistico “Il Grattacielo”.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i tecnici della protezione civile comunale e la ditta incaricata di transennare l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.