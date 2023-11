Caduti pannelli al Mercato delle Vettovaglie

Livorno, 11 novembre 2023 – Nei bagni pubblici del Mercato delle Vettovaglie, anche ieri mattina è caduto un altro pannello dal controsoffitto. Un segnale inquietante delle condizioni in cui si trovano i servizi igienici dello storico Mercato, che sono usati tutti i giorni da chi lavora, o frequenta questa struttura, inclusi i numerosi croceristi e turisti che lo visitano, perché è una meta del tour di Livorno molto apprezzata. Questi bagni pubblici sono inoltre gli unici del centro città, se escludiamo quelli di bar e altri esercizi pubblici.

Insomma la caduta ieri del pannello caduto dal controsoffitto nei bagni del Mercato Coperto, è presumibilmente attribuibile ad infiltrazioni di acqua dal piano superiore dove ci sono spazi abbandonati da anni. Anche gli uffici della direzione hanno traslocato per trovare posto nel palazzo del Comune Nuovo.

Il Mercato delle Vettovaglie comincia a dimostrare tutti i suoi anni per mancanza di manutenzione che dovrebbe essere fatta anno per anno, ma a quanto pare sembra che la situazione sia ben altra. Questa mancanza di cura si riflette sullo stato precario degli infissi, dei servizi igienici e delle mura interne esterne di questo gioiello progettato da Angiolo Badaloni e finito di costruire nel 1894. A quando descritto, si somma il quadro dei banchi chiusi: le concessioni del centinaio di attività dentro il Mercato Coperto sono quasi tutte scadute, o prossime ad esserlo entro fine dicembre. Almeno 40 banchi sono chiusi.

Chi è rimasto aspetta che sia pubblicato il nuovo bando per la riassegnazione dei banchi chiusi e per il rinnovo delle concessioni. Intanto più d’uno non paga il canone concessorio. Pare che il debito abbia oltrepassato i 200mila euro.

M. D.