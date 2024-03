Camion finisce fuori strada in Fi-Pi-Li

Livorno, 19 marzo 2024 – Brutto incidente ieri sera sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li). Un camion è piombato in un fossato all’altezza di Collesalvetti. E’ successo ieri sera, 18 marzo, poco dopo le 22,30. Il mezzo pesante era diretto verso Livorno. Per cause ancora da accertare, l’autista dell’autocarro ha perso in controllo del tir finendo fuori strada. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Livorno per recuperare il camion e un mezzo della Misericordia. Il camionista nel frattempo era riuscito ad uscire dal tir.