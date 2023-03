Campeggio abusivo ad Antignano, il caso è finito in consiglio comunale

Livorno, 30 marzo 2023 – Dopo la segnalazione su “La Nazione” e “Il Telegrafo” lo scorso 24 marzo della sosta abusiva dei camper in piazza Reggimento Paracadutisti Nembo vicino viale di Antignano (grazie alla testimonianza dei residenti e al supporto di Elisa Amato, dirigente di Forza Italia) ieri il consigliere di Forza Italia Gianluca Di Liberti ha presentato in consiglio comunale un question time rivolto all’assessora alla mobilità e traffico Giovanna Cepparello.

"Dopo l’articolo apparso su “La Nazione” – ha detto Di Liberti – vorremmo sapere quando e come l’amministrazione intenderà risolvere il problema della sosta abusiva dei camper".

L’assessora Cepparello ha risposto: "L’amministrazione comunale darà precedenza alle segnalazioni arrivate per prime alla sua attenzione". Insomma, il Comune interverrà prima "in via Minghi a Coteto, via Borrani sempre sul lungomare, – ha riferito l’assessora – in via dei Pensieri, sul viale della Libertà e per ultima in ordine di tempo in piazza Reggimento Paracadutisti Nembo".

L’assessora ha aggiunto: "Esiste già un’area attrezzata per i camper in via Sarti ad Antignano, che però è poco nota, ovvero i camperisti non la conoscono".

Presa la palla al balzo, Di Liberti ha chiesto all’assessora che "questa area attrezzata per camper in via Sarti sia pubblicizzata al più presto sul sito del Comune".

In attesa che siano presi provvedimenti concreti, Di Liberti pazienterà ancora un po’. "Se le cose andranno per le lunghe tornerò alla carica – assicura il consigliere di Forza Italia – e presenterò una mozione da mettere ai voti in consiglio comunale".

