Campeggio abusivo: troppi camper e tende in piazza Reggimento Nembo

La nostra cronista con Valeria Dendi: "campeggio abusivo" ad Antignano

Livorno, 24 marzo 2023 – In piazza Reggimento Paracadutisti Nembo, a due passi dal viale di Antignano e dalle spiaggette tanto care ai livornesi e ai turisti d’estate, si è creato un “villaggio di camper” ingombrante e non in regola.

Ce lo segnalano Valeria Dendi e la dirigente di Forza Italia Elisa Amato.

"L’ingresso con passo carrabile di casa mia è perennemente assediato dai camper – ci racconta Valeria – E’ capitato a me e a mio marito di uscire per chiedere ai proprietari di questi mezzi di spostarli più in là per non creare intralcio. Abbiamo anche fatto notare che piazza Reggimento Paracadutisti Nembo non è adibita alla sosta permanente dei camper. I proprietari ci hanno risposto che essendo provvisti di assicurazione Rc hanno tutto il diritto di starci. Con queste parole ci hanno liquidato...".

I proprietari dei camper li lasciano in piazza Reggimento Paracadutisti Nembo anche per lunghi periodi.

"Loro, come i turisti di passaggio in estate – prosegue Valeria Dendi – stazionano qui come se fossero in un campeggio, abusivamente, cucinando, bivaccando all’esterno con tavolini e sedie. Se hanno bisogni fisiologici, usano il prato del parco dietro la piazza a due passi da casa mia e dalle altre abitazioni. I residui dei bagni chimici a bordo dei camper poi vengono sversati nel piazzale. Una cosa antigienica e inammissibile. Figuriamoci in estate".

Il parchino sul retro di piazza Reggimento Paracadutisti Nembo "è abbandonato a se stesso, senza manutenzione – denuncia ancora Valeria – e pochi giorni fa mio marito è stato costretto a prendere il tagliaerba per aprirsi un varco lungo il perimetro esterno della nostra abitazione per l’avanzare incontrastato della vegetazione che stava ostruendo l’ingresso laterale".

Ma non finisce qui: perché con tanto di foto il marito di Valeria ha documentato anche l’abitudine di piantare tende nel prato a ridosso di piazza Reggimento Paracadutisti Nembo.

Insomma, campeggio abusivo a tutto tondo, tutto l’anno in questo luogo del lungomare di Antignano che invece dovrebbe essere curato con la massima attenzione.

Tra chi lascia per mesi il camper in piazza Reggimento Paracadutisti Nembo ci sono anche livornesi che con questo stratagemma si assicurano il posto in prima fila d’estate per andare al mare: un surrogato della casa-vacanza.

Nel fine settimana chiudono casa in città e si trasferiscono nel camper. Basta attraversare la strada e i giardinetti per raggiungere le vicine spiaggette libere per un tuffo, o la tintarella al sole. Tutto il resto non conta.

L’assessora Giovanna Cepparello sulla sosta dei camper dichiara: “Presto attueremo una strategia per evitare che essi occupino per tempi lunghi spazi cruciali per la sosta come in piazza Reggimento Nembo, in via Minghi a Coteto, via Borrani sul lungomare e in via dei Pensieri, realizzando stalli per auto e scooter. I camper hanno un’area dedicata in via Sarti ad Antignano”.

Monica Dolciotti