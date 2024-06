Cane segregato in casa al buio: 20enne denunciato

Piombino (Livorno), 29 giugno 2024 - Segregato in una stanza al buio e legato alla rete del letto con un guinzaglio di 80 centimetri, senza acqua né cibo disponibili e in mezzo alla propria stessa urina. Così i carabinieri forestali, supportati dal servizio veterinario dell'Asl locale, hanno trovato un giovane cane di razza meticcia (simil cane corso) di colore nero, durante un sopralluogo nell'abitazione di un giovane poco più che ventenne di Piombino, che è stato denunciato per maltrattamento di animali. Gli ulteriori accertamenti dei militari hanno acclarato che il cucciolo, dotato solo di microchip rumeno, non era iscritto all'anagrafe canina nazionale italiana, cosa che ha comportato per il giovane anche una sanzione amministrativa che sarà irrogata dal servizio veterinario. L'animale è stato sottoposto a sequestro ed affidato in custodia al canile comunale.

