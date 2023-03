Cantieri urgenti di Asa Deviazioni dei bus Ecco cosa cambia

Autolinee Toscane informa che a causa del protrarsi dei lavori urgenti di ASA e della conseguente chiusura della rotatoria sul viale Italia all’altezza di via dei Pensieri, fino al termine dei cantieri e del ripristino della normale viabilità, sono possibili ritardi nelle percorrenze dei bus e vi sono deviazioni nelle Linee bus. In particolare: Lam Blu direzione Antignano devia da v.le Nazario Sauro via dell’Ardenza via del Mare quindi regolare da fermata bagni Pejani. Lam Blu Ardenza Mare effettualo stesso percorso ma limita la corsa ad Ardenza Terra per poi ripartire come linea 911.