Carico di gas liquido in arrivo dal Congo

PIOMBINO (Livorno)

Eni avvia l’esportazione di gas naturale liquefatto (gnl) dai suoi giacimenti in Congo. Il primo carico è in corso e la nave gasiera salperà per il terminale di rigassificazione di

Piombino nei prossimi giorni. Con questa operazione, la Repubblica del Congo entra nel gruppo dei Paesi esportatori di gnl. Lo rende noto Eni. Per l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, "il primo carico di gnl dal Congo è il risultato del forte impegno di Eni e dei suoi partner e del costante supporto del Governo della Repubblica del Congo. Eni e i partner locali hanno condiviso competenze, know-how e tecnologie, garantendo ulteriori entrate al Paese e contribuendo alla sicurezza energetica dell’Europa". Il progetto Congo Lng, approvato nel dicembre 2022, ha iniziato la produzione di gas dopo solo un anno.