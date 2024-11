Alimenti non tracciati, sequestrati 22 chili di carne a Collesalvetti

Livorno, 12 novembre 2024 – I Nas di Livorno, durante un’ispezione in un ristorante di Collesalvetti, hanno sequestrato 22 chilogrammi di alimenti non tracciati.

L’intervento ha portato alla scoperta di prodotti alimentari congelati, nello specifico pollo e maiale, per un valore complessivo di circa 500 euro, conservati senza che vi fosse alcuna tracciabilità.

Secondo quanto stabilito dalle normative di settore, ogni alimento destinato alla somministrazione deve infatti essere adeguatamente etichettato per consentire di risalire a informazioni essenziali come provenienza, scadenza e numero di lotto. Questa mancanza rende difficile, in caso di contaminazione, tracciare e isolare i prodotti, esponendo i clienti a potenziali rischi.

Durante l’ispezione, i carabinieri hanno dunque proceduto al sequestro cautelare. Al titolare dell’attività è stata inoltre fatta una sanzione di 1.500 euro.