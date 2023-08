Carolina, Miss Livorno per caso. Iscritta al concorso dal padre quasi per gioco

Livorno, 13 agosto 2023 – Carolina Cappa ha partecipato e vinto, al concorso di bellezza ’Miss Livorno’ per caso.

"È stato babbo Simone – ci racconta mentre è ai Bagni Pancaldi con tutta la famiglia – a proporre la mia candidatura. Io non ci avrei mai pensato, almeno in questo momento della mia vita a 17 anni".

Mamma Arianna conferma sorridendo: "Sì, è stato mio marito a fare e decidere tutto. Eppure prima di inviare la candidatura di Carolina gli avevo chiesto di parlarne insieme. Fatto sta che la bimba è stata presa e, senza che me ne rendessi conto, ha partecipato a ’Miss Livorno’ e ha vinto. Pensate che la serata della finale alla Terrazza Mascagni mi stavo alzando per andarmene. Sono state trattenuta invece da mia madre e mia suocera. Mi hanno detto di aspettare e dopo poco è stata chiamata la concorrente n. 29, Carolina, per l’elezione a ’Miss Livorno’, Sono rimasta attonita. La filmavo e non mi rendevo conto fino in fondo di quello che era accaduto. L’ho fatto quando ho rivisto il filmato...".

Il video dell’elezione

L’emozione è ancora tanta per la famiglia Cappa: Carolina per metà livornese (da parte della mamma Arianna Giordano) e per l’altra metà pontederese (da parte del padre Simone Cappa) è la ’Miss Livorno’ 2023.

Pur nata a Pontedera "sono livornese di scoglio – ci dice con orgoglio – perché pur studiando e vivendo parte dell’anno a Pontedera ho la residenza a Livorno e ogni estate la passo nella casa di famiglia a Livorno e con mamma, babbo e il mio fratello gemello Edoardo, piantiamo da sempre l’ombrellone ai Bagni Pancaldi".

Babbo Simone: "Non potrebbe essere diversamente. Noi siamo ’pancaldini’ doc". Quando Carolina è stata eletta ’Miss Livorno’ senza tradire l’emozione e con un autocontrollo invidiabile (nonostante sia emotiva), ha dedicato la vittoria al nonno parteno Gianfranco "scomparso di recente – ci dice babbo Simone – con gran dolore per noi tutti e per i nostri figli che sono cresciuti con i nonni".

La diciassettenne Arianna, con il suo sguardo dolce e il viso acqua e sapone, a dispetto dell’età ha le idee chiare: "Babbo lavora nel settore della moda e questo mi ha influenzata. Infatti amo disegnare abiti. Mi piacerebbe che lui prendesse spunto dai miei disegni. Vista questa simbiosi tra me e lui per la moda, è stato quasi automatico che gli venisse in mente di candidarmi per ’Miss Livorno’". Però "questo non mi ha distolto e non mi distoglierà dagli studi al liceo Linguistico di Pontedera. Mi appassiona anche la psicologia e amo andare a cavallo".

di Monica Dolciotti