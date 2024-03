Livorno, "Si farà la casa di comunità dei quartieri nord?"

Livorno, 10 marzo 2024 – «È stato allestito il cantiere per i lavori di sistemazione e adeguando all’ex albergo delle Ferrovie, tra via delle Sorgenti e via Provinciale Pisana. Ma qui tutto è fermo. Perché?". Se lo domanda Roberto Terreni delegato di comunità Spi-Cgil per i quartieri nord, il sindacato dei pensionati.

"Sono preoccupato per questa situazione di stallo, perché all’ex albergo delle Ferrovie dovevano traslocare temporaneamente i servizi socio-sanitari del vecchio e obsoleto distretto Usl di via Fiera Sant’Antonino – dichiara Terreni – che è destinato, secondo i piani della Regione e dell’Azienda Usl Nord Ovest, ad essere demolito e ricostruito nello stesso sito per farla la casa della salute (o casa di comunità secondo la più nuova denominazione) dei quartieri nord. Questa opera è di vitale importanza per la periferia nord di Livorno sono almeno il 30% della popolazione è costituita da anziani, bisognosi più di altri di servizi socio-sanitari sul territorio".

Intanto il vecchio distretto in via Fiera Sant’Antonino "con sempre maggiore difficoltà dà risposte agli utenti, costretti così a ricorrere al pronto soccorso con tutto quello che ne consegue. Inoltre dopo la pandemia, sono sempre più numerosi i pazienti con patologie post-covid più o meno serie che necessitano di assistenza adeguata".

Lancia poi l’allarme: "Temo che il vecchio distretto socio sanitario sia in una condizione tale da non rispondere più ai requisiti di sicurezza".

La casa di comunità dei quartieri nord (oggi distretto socio sanitario di via Fiera Sant’Antonino) dovrebbe essere realizzata con i fondi del Pnrr. Il direttore amministrativo dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest Gabriele Morotti, lo scorso settembre riferì a ’La Nazione’ i suoi timori sulla possibilità che tale progetto ottenesse i fondi Pnrr.

Tuttavia riferì che in alternativa, sarebbero state "disponibili risorse ministeriali". Da allora però non si è saputo più nulla. Intanto l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest tramite bando per la manifestazione di interesse, ha già individuato l’immobile per traslocarci i servizi del distretto di via Fiera sant’Antonino: l’ex albergo delle Ferrovie Italiane in disuso.

E la proposta di deliberazione della giunta comunale di Livorno e dello schema di convenzione tra Usl e proprietà dell’ex albergo (Ferrovie (Immobilgest R.E Srl), sono stati votati in consiglio comunale nel marzo dell’anno scorso.