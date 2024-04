"Era una scommessa e la stiamo vincendo"

PIOMBINO (Livorno)

E’ un punto di riferimento per tutti i viaggiatori tra Piombino e l’Elba. L’edicola alla Stazione Marittima di Piombino ha riaperto da sei mesi dopo un periodo di sospensione per il cambio di gestione. Facciamo un primo bilancio con i titolari Giovanni Elia e la moglie Simona Martelli.

Siete soddisfatti dei risultati?

"Era una scommessa, lo sapevamo, ma possiamo dire che siamo rimasti sorpresi dai segnali positivi che abbiamo avuto". Già nello scorso mese di settembre le impressioni erano state buone, giusto?

"Nei primi giorni di apertura – spiega Giovanni Elia – avevamo avuto un’ottima risposta da parte della clientela. Il servizio mancava sul porto e in tanti vengono qui per acquistare i giornali. Poi abbiamo anche tutto il settore dei libri e altre cose utili in vacanza come gli occhiali da sole e piccoli gadget per regali. Siamo un punto di riferimento, anche le altre attività del porto ci hanno accolto con favore".

E dopo il periodo invernale il giudizio è sempre all’insegna della fiducia?

"Chiaramente i mesi di gennaio e febbraio non sono i migliori ma comunque niente di drammatico. Ora le cose vanno molto bene, abbiamo tante persone che si fermano qui e siamo diventati un punto di riferimento anche per tanti cittadini dell’Elba, per i pendolari, oltre che, naturalmente per i turisti. In più abbiamo i biglietti degli autobus, svolgiamo un servizio utile a tutti".

E i giornali?

"Onestamente pensavamo di avere meno richieste, invece c’è tanta gente che prende il quotidiano, forse qui è una collocazione ideale per una rivendita in quanto il giornale si legge volentieri aspettando il traghetto oppure anche sulla nave. E poi vendiamo abbastanza anche con le riviste e ci sono molte persone appassionate di fumetti, i classici si vendono bene".

Maila Papi